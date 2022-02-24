رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وافق المجلس على اقتراح افتتاح الدراسات العليا بقسم اللغة العربية لكلية الألسن، وفتح التكملة للترم الثالث بالكلية لقسم اللغة الإنجليزية.

كما ناقش المجلس مراجعة لائحة الدراسات العليا بكلية الألسن، واقتراح تعديل اللائحة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة امتحان تأهيلي دكتوراه بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، على أن تتشكل اللجنة من كل من؛ الأستاذ الدكتور محمد أحمد عرابي، الأستاذ المتفرغ بقسم التصوير رئيسًا، الأستاذ الدكتور منصور النوبي منصور، الأستاذ المتفرغ بكلية الآثار، عضوًا، والدكتورة مروة عزت، الأستاذ المساعد ورئيس قسم التصوير، عضوًا.

كما وافق المجلس على أن يشتمل المقترح للجنة المناقشة والحكم لرسالتي ماجستير لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، وتسجيل خطة بحث بكلية الآثار، لباحث بمرحلة الماجستير بقسم الترميم للعام الجامعي 2021-2022.