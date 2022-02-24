جو بايدن: دعوات العالم مع الأوكرانيين

اسماعيل عبد الحي - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح اليوم الخميس: إن دعوات العالم مع الأوكرانيين، وذلك تزامنا مع إعلان الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية في دونباس.

وقال بايدن: "أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس".

وأضاف بايدن في بيان "الرئيس (فلاديمير) بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية".

ومضى يقول "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم. العالم سيحاسب روسيا".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

سبوتنيك