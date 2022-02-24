4 رسائل طمأنة من رئيس النواب للمواطنين حول قانون "الإيجار القديم"

القاهرة - سامية سيد - رسائل ونقاط نقاط مهمة حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التأكيد عليها فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم، المتوقع إرسالها من جانب الحكومة للمجلس النيابي.

يشار إلى أنه قبل عدة أيام أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة موحدة تضم ممثلي الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ من أجل وضع تصور شامل وصياغة مشروع قانون لوضع حل جذرى ونهائي لملف الإيجار القديم بكافة أنواعه.

وأكدت الحكومة وجود مجموعة من الثوابت التي سيتم العمل وفقا لها في إعداد مشروع القانون، ومنها وجود مهلة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وتوفير مساكن بديلة للمستأجرين سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.