شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رسائل طمأنة من رئيس النواب للمواطنين حول قانون "الإيجار القديم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رسائل ونقاط نقاط مهمة حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التأكيد عليها فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم، المتوقع إرسالها من جانب الحكومة للمجلس النيابي.
يشار إلى أنه قبل عدة أيام أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة موحدة تضم ممثلي الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ من أجل وضع تصور شامل وصياغة مشروع قانون لوضع حل جذرى ونهائي لملف الإيجار القديم بكافة أنواعه.
وأكدت الحكومة وجود مجموعة من الثوابت التي سيتم العمل وفقا لها في إعداد مشروع القانون، ومنها وجود مهلة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وتوفير مساكن بديلة للمستأجرين سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.
وفى هذا الصدد، نلقى الضوء على أبرز رسائل رئيس مجلس النواب فيما يخص مناقشة المجلس لتعديلات الإيجار القديم بمجرد وروده من الحكومة:
1- المجلس النيابى لن يمرر أى تعديلات تشريعية خاصة بالإيجار القديم لغرض سكني إلا بما يحقق مصلحة الجميع.
2- نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين مالك ومستأجر، ولن نجور على حق أحد أو نسمح بذلك.
3- مشروع قانون الإيجار القديم سيخرج بكشل متوازن ولن يمرر إلا وبما يحقق المصلحة العامة للجميع، لاسيما والضمير اليقظ للنواب.
4- اللجنة البرلمانية خلال مناقشتها لمشروع قانون الإيجار القديم لغرض سكني بمجرد وروده إليها سوف تقوم باستطلاعات الرأي ومواجهات.