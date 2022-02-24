بالصور - أنشطة ثقافية وفنية وموسيقى لتنمية المواهب في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم قصر ثقافة شرم الشيخ، اليوم الخميس، ندوة توعوية بعنوان " محاربة الإرهاب بالفن والإبداع" ، لمجابهة الفكر المتطرف، وتنمية وعي الطلاب بسماحة الدين الإسلامي.

وجرى على هامش الندوة عقد لقاءات متعددة مع الطلاب لاكتشاف مواهبهم في الفنون والثقافة والموسيقى..

وقال أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، لـ"الخليج 365" إن قصر ثقافة شرم الشيخ نظم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية بمدارس شرم الشيخ، بهدف إكتشاف المواهب لتقديم الدعم لهم وتنمية هذه المواهب.

وأكد مدير الثقافة في تصريح له اليوم، أن فعاليات القصر تمتد لتقديم دورات تدريبية منها "دورة اكسيل" لتنمية قدرة الطلاب على استخدام التكنولوجيا والمعلومات، إضافة إلى تنظيم بروفات لفريق تمثيل قصر ثقافة شرم الشيخ من ذوي الهمم، وهذا الفريق تحت التأسيس.

وتابع: "وفي مجال الموسيقى قدم قصر الثقافة ورشة "تعليم موسيقى" علي مدار يومين متتاليين، لتنمية المواهب الموسيقية لدى الطلاب".