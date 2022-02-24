وزير التعليم الأوكراني: استئناف العملية التعليمية عن بُعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - أ ش أ

أعلن وزير التعليم والعلوم الأوكراني سيرهي شكارليت، اليوم الخميس، أنه بموجب الأحكام العرفية في البلاد، تقرر اسئناف العملية التعليمية عن "بعد".

وقال شكارليت في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية، :" أعزائي المشاركين في العملية التعليمية تم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا. لذا، يرجى التزام الهدوء. وجميع المؤسسات التعليمية توفر من الآن خدمة التعلم عن بعد. وإذا أمكن، ابق في المنزل".

وحث الوزير المواطنين على متابعة التقارير الرسمية لسلطات الدولة في أوكرانيا، والشرطة الوطنية، ومجلس الأمن القومي والدفاع، ووزارة الدفاع والسلطات المحلية، ومتابعة التوصيات الرسمية.

وقبل ساعات، صرح رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بأنه تقرر فرض الأحكام العرفية على كامل أراضي أوكرانيا استجابه للهجمات الروسية التي بدأتها القوات الروسية ضد بلاده في فجر اليوم.