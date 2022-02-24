السنابل الذهبية تعانق أرض الفيروز.. التوسع في زراعة القمح بجنوب سيناء -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة على المزارع لتفقد محصول القمح، والتأكد من التزام المزارعين بالتوصيات الزراعية، واتباع الممارسات الموصى بها لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول القمح.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إنه جاري التوسع في مساحة زراعة القمح عالي الجودة لإنتاج الخبز والمكرونة، وذلك من خلال زراعة أصناف من القمح تناسب درجة ملوحة المياه بالمحافظة، وتجود زراعتها في تربة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت بتوفير هذه التقاوي مجانًا للمزارعين.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح صحفي له اليوم، أنه يوجد تنسيق بين المديرية ممثلة في مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، للتعاون من أجل الارتقاء بمستوى الزراعات بالقطاع الزراعي بالمحافظة

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة بلغت 360فدانًا، بينما بلغ إجمالي مساحة محصول الشعير 80 فدان، و73 فدان فول بلدي، و 421 فدان برسيم حجازي، ليصل إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية هذا العام 934 فدان، إضافة إلى محاصيل الخضر كالطماطم، والباذنجان، والكوسة، والخيار، والجزر، والفلفل، والبسلة، والقرنبيط، والكرنب، والسبانخ، والبطاطس والثوم داخل الصوب الزراعية، والبالغ عددها 288 صوبة على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه يجري متابعة المزارعين باستمرار، للتأكد من مراعاة انتظام عمليات الري، والتسميد، وتنقية الحشائش، وتغيير أنماط زراعة القمح من الخطوط إلى زراعة المصاطب.