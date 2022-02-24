الصين تناشد رعاياها توخي الحذر في ظل تدهور الوضع الأمني بأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - أ ش أ

حثت السفارة الصينية في أوكرانيا المواطنين الصينيين على توخي الحذر والحفاظ على سلامتهم، في ظل تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا.

وذكرت السفارة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- "الوضع في أوكرانيا تدهور بشكل كبير، ووقعت تفجيرات في عدة مدن، والعمليات العسكرية جارية، لذا نناشد المواطنين البقاء في منازلهم وبعيدا عن النوافذ أو الزجاج في ظل احتمال وقوع أعمال شغب خطيرة في الشوارع".

كما طلبت من المواطنين الصينيين البقاء على اتصال مع المنظمات الصينية بالخارج، ومد يد العون لبعضهم البعض.