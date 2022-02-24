عزل مدير الإدارة الهندسية ببورسعيد لتقاعسه عن إزالة التعديات على أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عزل مدير الإدارة الهندسية بحي الضواحي من وظيفته، وذلك لتقاعسه وتقصيره فى أداء مهامه ووظائفه المنوطة إليه بالحي، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الصارمة لإزالة التعديات والاشغالات على أملاك الدولة.

وشدد محافظ بورسعيد، في بيان له، على أنه لن يجرى التهاون مع أي موظف يتقاعس في أداء مهامه، كما شدد على قيام المسؤولين بالأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة فيما يتعلق بالاشغالات والتعديات نظرًا لأهمية هذا الملف.