تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر شراء الدينار الكويتي قرشين مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، في البنك الأهلي المصري.

واستقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى مقابل الجنيه، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي: 49.71 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و52.04 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي: 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.01 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.