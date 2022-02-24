الأوقاف: توزيع 5 أطنان من لحوم صكوك الإطعام في 3 محافظات غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع صكوك الإطعام غدًا الجمعة بمعدل 2 طن لكل من محافظتي (الشرقية- سوهاج) وطن واحد لمحافظة قنا، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الرابع منذ بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه 82 طنّا بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية – دمياط - بني سويف - الفيوم - المنيا - الشرقية - القليوبية - السويس - المنوفية - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الغربية - شمال سيناء - الوادي الجديد - البحيرة - مطروح - بورسعيد - البحر الأحمر - كفرالشيخ - الإسماعيلية - جنوب سيناء).

من جانبها، أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا حقهم وعلى المجتمع، ولا منة لأحد فيه، والفضل كله لله (عز وجل).

وأكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأطلقت وزارة الأوقاف، مشروع "صكوك الإطعام"، الخميس الماضي، من أمام ديوان عام الوزارة بتوزيع (25) طنًا من لحوم، على الأسر الأولى بالرعاية.