روسيا: دمرنا كل القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية

أكّد الجيش الروسي الخميس أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة" بعد شن موسكو عملية عسكرية في الصباح. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة" مضيفا "ودمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".



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