أوكرانيا تؤكّد أنها أسقطت خمس طائرات روسية ومروحية وموسكو تنفي

أكدت أوكرانيا الخميس أنها أسقطت خمس طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي الذي باشر عملية عسكرية على أوكرانيا خلال الليل. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني "اسقطت خمس طائرات ومروحية تابعة للمعتدي". في غضون ذلك نفت وزارة الدفاع الروسية في بيان سقوط أي من طائراتها.



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