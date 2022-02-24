ترامب يؤكد إعجابه ببوتين والبيت الأبيض يرد: لم نأخذ رأيك

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "سياستنا هي عدم أخذ الرأي من الأشخاص الذين يثنون على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بعد أن أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب به.

وقالت بساكي في إيجاز صحفي في البيت الأبيض: "اتباعا للسياسات، نحاول ألا نأخذ رأي أي شخص يمدح الرئيس بوتين واستراتيجياته العسكرية، الأمر الذي أعتقد أنه حدث هنا، ويبدي انفتاحا حيال رفع العقوبات التي تتعلق بالاستيلاء على مناطق في شبه جزيرة القرم، أو قال في وقت ما لقادة مجموعة السبع إن القرم جزء من روسيا، حتى إن كان رئيسا سابقا".

وأضافت حسب"روسيا اليوم" "لذا، هناك تكتيك مختلف وتوجه مختلف، وهذا ربما سبب تمكن الرئيس (جو) بايدن وليس سابقه في حشد العالم والمجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ضد عدوان روسيا".

وكان ترامب وصف قرار الرئيس بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا بأنه "عبقري"، مضيفا: "هذا الرجل (بوتين) ذكي جدا ... كنت أعرف بوتين جيدا. لقد تعاملت معه جيدا. لقد أعجبني وأعجبته. وشخصيته قوية، لديه الكثير من السحر وكثير من الفخر لكنه أيضا يحب بلاده".