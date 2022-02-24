صفارات الانذار تدوي في مدينة لفيف غرب أوكرانيا

أطلقت صفارات الإنذار الخميس في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا كما أفاد مراسل في وكالة فرانس برس، مشيرا إلى أنه لم تسمع أصوات انفجارات أو أي إشارات أخرى على وقوع هجوم.
وتحولت المدينة إلى مركز موقت للعديد من السفارات الغربية بما فيها السفارتان الأميركية والبريطانية اللتان أجلتا دبلوماسييها من العاصمة كييف في الأيام التي سبقت هجوم روسيا على أوكرانيا.
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