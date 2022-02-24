جونسون: بوتين اختار إراقة الدماء

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس "الأحداث المروعة في أوكرانيا" قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر". وغرّد على تويتر "سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم" مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



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