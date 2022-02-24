روسيا تقول إنها تستهدف المنشآت العسكرية الأوكرانية بأسلحة دقيقة

قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة "دقيقة" بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عملية عسكرية على البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أنه "يتم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران سلاح الجو الأوكراني، بأسلحة عالية الدقة".



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