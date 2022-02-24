نداء لمواطني هذه الدول في أوكرانيا.. والأردن يعفي جاليته من قيود السفر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 10:16 صباحاً - قامت دول عدة بإطلاق تحذيرات ونداءات لمواطنيها الموجودين في أوكرانيا، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا اليوم الخميس.

وقالت الخارجية الألمانية، إنها دعت المواطنين المتبقين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد، وإذا تعذر ذلك فالبقاء في مكان آمن.

وقالت الوزارة في بيان لها: “هناك قتال وهجمات صاروخية في أوكرانيا. نحث المواطنين الألمان على مغادرة البلاد. وإذا لم تتمكنوا من مغادرة البلاد بطريقة آمنة، فابقوا مؤقتا في مكان آمن”.

وأضافت الخارجية الألمانية أن “إجلاء المواطنين من أوكرانيا بدعم من السلطات الألمانية أمر مستحيل حاليا”.

بدورها، طلبت الخارجية البولندية من مواطني البلاد الموجودين في أوكرانيا مغادرة أراضيها بشكل عاجل. وقالت في بيان لها: “على ضوء الأعمال العدائية في أوكرانيا، لا توصي وزارة الخارجية بأي رحلات إلى أوكرانيا. ويجب على المواطنين البولنديين الموجودين في أوكرانيا مغادرة أراضيها على الفور”.

ودعت الخارجية التركية مواطني البلاد الموجودين في أوكرانيا إلى عدم مغادرة منازلهم، مؤكدة أن أنقرة ستقدم الدعم لمن يرغبون في مغادرة البلاد. وأشارت الخارجية التركية في بيان لها إلى أن المجال الجوي الأوكراني لا يزال مغلقا، وقالت: “في هذه المرحلة، نطلب منكم البقاء في المنزل أو في مكان آمن وتجنب السفر. سيتم تقديم الدعم اللازم لأولئك الذين يريدون مغادرة أوكرانيا”.

وحثت السفارة الصينية في أوكرانيا مواطنيها على عدم مغادرة منازلهم دون سبب والابتعاد عن النوافذ، وفقا لإشعار نشر على حساب التواصل الاجتماعي WeChat الرسمي للسفارة.

كما دعت السفارة المواطنين الصينيين الموجودين في أوكرانيا، إلى إلصاق أعلام صينية بسياراتهم الخاصة.

وأعلنت الخارجية الدنماركية اليوم الخميس عن إغلاق سفارة البلاد في كييف.

عربيًا، قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني إنه تقرر إعفاء جميع المواطنين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.

وأفاد المركز في بيان بأنه “حرصا على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، تقرر اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، بعدم التسجيل على المنصة المخصصة GATWWAY2JORDAN”.

كما تمت إزالة اشتراط فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص PCR حال الوصول إلى المملكة، اعتبارا من اليوم الخميس 24/2/2022 وحتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أعلن عدد من دول العالم عن إغلاق سفاراته في كييف ونقل الموظفين إلى لفوف في غرب أوكرانيا، كما حثت مواطنيها على مغادرة البلاد.