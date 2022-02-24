ماكرون يطالب روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا فورًا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 9:46 صباحًا

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا فوراً، مندداً بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما أكد ماكرون أن فرنسا متضامنة مع أوكرانيا.

وفي السياق، ذكرت صحيفة الصباح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني بشأن الأحداث في أوكرانيا.

وكتبت الصحيفة بهذا الشأن تقول: “بحسب آخر الأخبار، يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا لمجلس الأمن في المجمع الرئاسي. وسيتم تقديم تقييم للوضع في أوكرانيا في الاجتماع. وينتظر أن يصدر تصريح للرئيس التركي في أعقابه”.

وقال موقع إخباري مقرب من الخدمة الصحفية لرئاسة بيلاروس، إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيعقد اجتماعا عاجلا مع قادة الجيش.

وأفيد في نبأ نشر في موقع التلغرام “الأرضية الأولى” بأن الرئيس لوكاشينكو “سيعقد اجتماعا عاجلا مع العسكريين في قصر الاستقلال في غضون ساعة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صدق في وقت سابق على “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا للقضاء على ما وصفه بتهديد خطير، قائلاً إن هدفه هو نزع سلاح الجارة الجنوبية لروسيا.

وخلال خطاب الرئيس الروسي المفاجئ، أضاف بوتين: “روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا”، داعيا أوكرانيا لـ”وضع السلاح”، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه “في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور”.