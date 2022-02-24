جونسون: سترد المملكة المتحدة وحلفاؤها بحزم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 42 دقيقة

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على إثر إطلاق روسيا عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني (“داونينغ ستريت 10”) في بيان له أن جونسون في المكالمة التي أجراها مع زيلينسكي فجر اليوم الخميس أعرب عن صدمته إزاء آخر المستجدات حول أوكرانيا وقال إن “الغرب لن يقف مكتوف الأيدي في وقت يدير فيه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حملته ضد الشعب الأوكراني”.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، وفقا للبيان، عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من الصمود.

وذكر جونسون بعد الاتصال على حسابه في “تويتر” أنه ناقش مع زيلينسكي “الخطوات التالية”، مضيفا: “اختار الرئيس بوتين طريق إراقة الدماء والدمار من خلال إطلاقه هذا الهجوم غير المبرر على أوكرانيا، وسترد المملكة المتحدة وحلفاؤها بحزم”.

وترأس جونسون اليوم اجتماعا طارئا للجنة الأزمات الحكومية البريطانية “كوبرا” حول تطورات الوضع بشأن أوكرانيا.