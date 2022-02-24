مسؤول أوكراني: بوتين بدأ غزوا واسع النطاق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 9:35 صباحًا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، صباح الخميس، إن بوتين بدأ غزوا واسع النطاق لأوكرانيا، وذلك تعليقا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوكراني: “بدأ بوتين للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا. تتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات”.

وأضاف كوليبا: “هذه حرب عدوانية. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم أن يوقف بوتن ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأفادت وكالة إنترفاكس بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب، كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف.

وفي كلمة متلفزة، أجاز الرئيس الروسي عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

وأشار الرئيس الروسي أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات، ومن “مشكلات أكبر من الموجودة اليوم”.

وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة، وعلى امتداد سواحل البلاد ، فجر الخميس.

كما سمعت انفجارات أيضا في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، التي تبعد 35 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.

وسمع دوي 4 انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد، الذي يشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لروسيا منذ سنوات.

وقبل ذلك، سمع دوي انفجارات أيضا في مدينة أوديسا على البجر الأسود، وصفارات سيارات إسعاف في شوارع العاصمة الأوكرانية.

وسمعت انفجارات كذلك في ماريبول الساحلية، فيما أفاد سكان في المدينة القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.