فيينا.. ايران تتحدّث عن “تقدّم جيد” بشأن رفع العقوبات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تحدثت الخارجية الإيرانية، عن إحراز تقدم جيد في المحادثات حول رفع العقوبات عن إيران، مؤكدة أن “الوفود المفاوضة في فيينا تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق جيد”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إثر محادثات أجراها مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة ليز تراس: “لقد أحرزنا تقدما جيدا في المحادثات حول رفع العقوبات عن إيران، والوفود المفاوضة في فيينا تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق جيد”.

وأضاف: “إن الإسراع بالتوصل الى اتفاق يتطلب إرادة جادة وحقيقية لاتخاذ قرار سياسي شجاع وواقعي من جانب الغرب بغية التوصل إلى اتفاق مستدام لضمان وتوفير مصالح إيران، ورفع العقوبات بصورة ملموسة”.

وأمل “أن تلعب الدول الأوروبية المشاركة في المفاوضات دورا بناء كما هو مطلوب منها في التوصل إلى الاتفاق من خلال اعتماد نظرة واقعية”.

من جهتها، قالت تراس: “لقد حققنا إنجازات جيدة في عملية التفاوض حتى الآن، لكن من المناسب استكمال المحادثات في أقرب وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين”، مؤكدة أن “العلاقات المتنامية بين بريطانيا وايران تخدم مصالح البلدين”.

وأعربت تراس عن أملها بـ”حل القضايا الثنائية بين طهران ولندن في المستقبل القريب، بما في ذلك القضايا القنصلية المتعلقة بالسجناء وسداد المتأخرات لطهران في ظل التعاون المستمر بين الطرفين وعلى أساس المبادئ الأساسية”.