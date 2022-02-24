ترامب يعلّق على “العملية الروسية”: لم تكن لتحدث خلال فترة رئاستي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “حدث مؤسف للغاية بالنسبة للعالم كله”.

وذكرت قناة “سي إن إن” التلفزيونية، أن ترامب أكد أن هذه العملية ما كان يجب أن تحدث.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة ” فوكس نيوز”: “هذا شيء لم يكن يجب أن يحدث أبدا. هذا لم يكن ليحدث خلال فترة رئاستي … هذا حدث محزن للغاية بالنسبة للعالم، وبالنسبة لتلك الدولة، وكذلك بالتأكيد، محزن جدا للعديد من الأشخاص الذين سيموتون عبثا”.

في وقت سابق من اليوم، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال بوتين: “أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم”.

وتابع: “نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يُسمع كلامي”.