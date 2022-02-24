برميل النفط يتخطى الـ 100 دولار.. والروبل الروسي يتهاوى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 8:18 صباحًا

عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شن “عملية عسكرية” في أوكرانيا، تخطى سعر برميل النفط عتبة المئة دولار، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات.

وسجل سعر برميل برنت 100.04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.

وفي السياق، سجّل الروبل الروسي تراجعًا قياسيًا بـ 5.77٪ ليسجل أقل من 86 روبل للدولار الواحد.

وتستمر العملية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، إذ أكدت أوكرانيا إسقاط 5 طائرات ومروحية روسية بلوغانسك.

في وقت قالت روسيا إنها دمرت القواعد الجوية الأوكرانية والدفاعات المضادة للطائرات.

وينشط إطلاق صافرات إنذار في لفيف غربي أوكرانيا وفي أرجاء العاصمة كييف، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا.