شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قصف روسي لمدينة “ميرغرود” الأوكرانية واستهداف مخزن ذخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلامية، جانب من القصف الروسي على مدينة “ميرغرود” في ‎أوكرانيا. كما وثقت ‏مشاهد تصاعد أعمدة النار من مستودع ذخيرة قصفته ‎روسيا في ‎أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمّرت القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية؛ بحسب قناة “العربية”. وكان ‏الجيش الأوكراني، أعلن أن الدفاعات الجوية ٥ طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوجانسك. ‏وذكرت تقارير، أن أوكرانيا تستخدم صواريخ أس-300 للرد على الهجوم الروسي على أوديسا. وأطلقت صفارات الإنذار، صباح الخميس، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لسقوط صاروخ روسي على كييف. Related Posts:

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