شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق عملية عسكرية ضد أوكرانيا.. “بوتن” يُفاجئ الجميع بامتلاك جيشه هذا السلاح الخطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي يمتلك سلاحًا خطيرًا لا مثيل له في العالم.

وأوضح في كلمة تهنئة وجهها إلى القوات المسلحة، أن سلاحًا لا يوجد له مثيل في العالم دخل الخدمة قبل أيام.

وأكد أن روسيا سلّمت قواتها المسلحة، صواريخ “كينجال” و”أفانجارد” وهي صواريخ تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.

وأضاف أن بلاده مستمرة في تطوير أنظمة الأسلحة المستقبلية، وبالأخص الأسلحة فرط الصوتية، والتي تزيد القدرة القتالية للقوات المسلحة مرات عديدة.

وأشار إلى الاستعداد لإدخال صاروخ فرط صوتي آخر هو “تسيركون”، إلى الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تملك هذا السلاح الخطير.

يأتي هذا في وقت وجه فيه بوتن قواته لعملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى أن أي تدخل غربي سيكون له عواقب لن يتحملها أحد في العالم.