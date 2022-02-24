شكرا لقرائتكم خبر عن عبر كاميرا جواله.. الرئيس الأوكراني يخاطب مواطنيه: لا تخافوا سننتصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، رسالة إلى شعبه في ظل الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي، خلال بث مباشر، أن الجيش يتابع التطورات وكذلك مجلس الدفاع، مطالبا مواطنيه بالبقاء في منازلهم.

وأضاف الرئيس الاوكراني : “سنبقى على اتصال بكم، لا داعي للذعر، نحن أقوياء وسنفوز، سنفوز بكل شيء لأننا أوكرانيون، والمجد لأوكرانيا”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وذكر زيلينسكي في خطاب موجه إلى مواطنيه أن القوات الروسية شنت ضربات على مرافق للبنى التحتية العسكرية وحرس الحدود.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه في ظل هذه التطورات، فقد تم فرض الأحكام العرفية مطالبا مواطنيه بالجلوس في منازلهم.

وأوضح أنه قد أجرى اتصالا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، مشددا على أن الولايات المتحدة قد شرعت في إعداد ردها على الإجراء العسكري الروسي.