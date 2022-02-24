شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع حاد في سعر الروبل.. بورصة موسكو توقف تعاملاتها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أوقفت بورصة موسكو التداولات، اليوم الخميس، كإجراء احترازي بعد تراجع البورصة في ظل تصاعد التوتر جراء الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.
وجاء في بيان صدر عن بورصة موسكو: “تم تعليق التداول في جميع الأسواق، وسيتم الإعلان عن الاستئناف في وقت لاحق”.
واتخذت بورصة موسكو القرار بعد تراجع حاد سجله مؤشراها إلى جانب انخفاض الروبل الروسي بعد إعلان روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.
وارتفع سعر صرف الدولار إلى 84.075 روبل فيما صعد اليورو إلى 95.24 روبل، بينما انخفضت بورصة موسكو بنسبة 11.3%.
Related Posts:
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجع حاد في سعر الروبل.. بورصة موسكو توقف تعاملاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.