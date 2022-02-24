شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يهدد الغرب: أي محاولة للتدخل ستؤدي إلى نتائج لا تتخيلونها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الهدف من العمل العسكري في دونباس هو تحرير أوكرانيا من النازيين الجدد.

وأضاف في كلمة قصيرة، اليوم: “الجيش بدأ في عملية عسكرية خاصة لمساعدة حلفائنا”، مؤكدًا أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

وحذر الرئيس الروسي الغرب، من أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا، مؤكدًا أن هذا سيؤدي إلى نتائج لا أحد يتخيلها.

وأكد أن دول حلف الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، وليس أمام روسيا سوى الدفاع عن نفسها.

وأشار بوتين إلى أن القوى الوطنية الراديكالية في أوكرانيا تريد الآن أيضًا امتلاك أسلحة نووية ولن نسمح لهم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بوتين هو من اختار هذه الحرب، مُدينًا بشدة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، بمحاسبة الكرملين على الهجوم غير المبرر على أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع اجتماع طارئ لسفراء حلف شمال الأطلسي.