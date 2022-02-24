شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إسقاط طائرات روسية.. موسكو تؤكد تدمير كافة الدفاعات الجوية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمّرت القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية؛ بحسب قناة “العربية”.

وكان ‏الجيش الأوكراني، أعلن منذ دقائق أن الدفاعات الجوية ٥ طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوجانسك.

‏وذكرت تقارير، أن أوكرانيا تستخدم صواريخ أس-300 للرد على الهجوم الروسي على أوديسا.

وأطلقت صفارات الإنذار، صباح الخميس، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لسقوط صاروخ روسي على كييف.

وسمع دوي انفجارات قوية صباح الخميس في العاصمة وكذلك في مدينتي أوديسا (جنوب) وخاركيف قرب الحدود الروسية وفي شرق أوكرانيا بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وقال حرس الحدود الأوكراني: “نتعرض للهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية”، مؤكداً أن الهجمات على دوريات الحدود ونقاط التفتيش نفذت باستخدام مدفعية وعتاد.