شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للرئيس الأمريكي بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في أول تعليق له على التحرك الروسي ضد أوكرانيا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يجري مناقشة رد دولي قوي وموحد ضد موسكو.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستنسق مع أعضاء حلف الأطلسي، لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية.

وأكد بايدن أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث.

وأضاف أنه يراقب الوضع من البيت الأبيض، وتلقي تحديثات منتظمة من فريقه للأمن القومي.

وصباح اليوم أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في دونباس، مؤكدًا أن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا لا مفر منها.

وحذر من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، موجهًا قواته نحو عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، مؤكدا أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار النفط، حيث تخطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، “برنت” الـ 100 دولار على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.