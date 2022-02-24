شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوجانسك ‎ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - ‏متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، منذ قليل إسقاط 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوجانسك، بحسب العربية نت.

من جهة أخرى، ‏أفادت مصادر بسماع صوت صفارات الإنذار في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

فيما قالت ‏الداخلية الأوكرانية: إنه ليس من المتوقع تعرض المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لهجمات روسية.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأن “العالم سيحاسب روسيا” بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عملية عسكرية” في أوكرانيا.

وندد بايدن بما وصفه بـ”الهجوم غير المبرر” من قبل روسيا في أوكرانيا بعدما أعلن نظيره الروسي “عملية عسكرية” دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقها.

وقال بايدن في بيان “اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية”.

وأضاف “روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم”.