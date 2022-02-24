شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حريق في مطار تشوجيف العسكري بمنطقة خاركوف الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهر فيديو متداول، تصاعد أعمدة دخان كثيفة ناتجة عن انفجار في مطار تشوجيف العسكري بمنطقة خاركوف الأوكرانية.

وأوضح المقطع المتداول، وقوع حريق في المطار وتصاعد لأعمدة الدخان.

وقبل قليل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة، نافية تنفيذ ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية.

وأوضحت أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

وأكد أمين عام حلف الأطلسي، أن أعضاء الحلف سيلتقون لبحث العدوان الروسي المتجدد.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في دونباس، مؤكدًا أن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا لا مفر منها.

وحذر من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، موجهًا قواته نحو عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، مؤكدًا أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك سلاح نووي.