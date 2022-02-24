شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لحلف الناتو.. ورئيس وزراء بريطانيا: “بوتن” اختار إراقة الدماء في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

عقد سفراء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اجتماعاً طارئاً بعد انطلاق “عملية عسكرية” روسية ضد أوكرانيا؛ فيما أكد رئيس وزراء بريطانيا أنه يشعر بالفزع من الأحداث المروعة في أوكرانيا.

وندد حلف الناتو “بالهجوم المتهور وغير المبرر” لروسيا ضد أوكرانيا، وذلك بعد بدء “عملية عسكرية” روسية ضد أوكرانيا، سمعت فيها صافرات الإنذار تدوي في مدينة كييف وما حولها.

حيث أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا بدأت قصفا مكثفا على وحدات تابعة لها في الشرق ولمراكز قيادة الجيش الأوكراني.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني أنهم يتعرضون لهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية.

من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا: أشعر بالفزع من الأحداث المروعة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي اختار إراقة الدماء في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية.

واعتبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تستهدف “الطغمة الحاكمة في كييف” بعدما أعلن الرئيس الروسي بوتين “عملية عسكرية” في أوكرانيا.