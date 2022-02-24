شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ، صباح اليوم الخميس تسجيل 23 ألفا و557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يتم تسجيلها منذ آب/أغسطس الماضي.

وسجلت تايلاند خلال الـ24 ساعة الماضية 38 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن 16 ألفا و131 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل مليونين و794 ألفا و350 حالة إصابة، من بينها 570 ألفا و915 حالة ، منذ مطلع هذا العام، وتعافى مليونان و590 ألفا و589، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات، 22 ألفا و768 حالة، منذ بدء الجائحة.