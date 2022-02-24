السيسي يبحث مع أمير الكويت العلاقات وقضايا المنطقة

القاهرة: بحث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمة والدولية.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "استقبل أمير البلاد ظهر اليوم بدار يمامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي المرافق بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد".

وأوضحت أنه "تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة على كافة الأصعدة، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجاالت بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة".

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس المصري إلى الكويت و"كان على رأس مستقبليه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالكويت".

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية فإن "زيارة السيسي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة".

وأوضحت أنه "من المقرر أن يبحث مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وتشهد القمة المصرية الكويتية "التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".