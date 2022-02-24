الإمارات تدرج فرداً و5 كيانات ضمن القائمة المحلية للإرهاب

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً تضمَّن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المُدرَج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار حرص البلاد على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإنه يجب على الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة، بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة، مشيرة إلى أن هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية يستخدمون هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.

وتشمل القائمة شخصاً واحداً يُدعى عبده عبد الله دائل أحمد، فيما تتضمن الكيانات كلاً من «العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية»، و«شركة الحظاء للصرافة»، و«معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير»، و«الناقلة ثري»، و«بيريدوت للتجارة والشحن».