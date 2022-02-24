قريبة من الحدود العراقية.. مدينة سورية تتلقى رسائل تهديد من 'داعش'

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن سكان مدينة دير الزور السورية، يتلقون رسائل تهديد من تنظيم "داعش" الارهابي تحتوي عبارات مثل "عودوا إلى دينكم" أو "ابتعدوا عن العمل مع الكفار".

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير إن "هذه الرسائل تعتبر مقلقة لأنها تستهدف أشخاصا معينين بطريقة توحي أن "داعش" موجود في المدينة، ويستعد ربما لتنفيذ ضربات"، مشيرة إلى أن "سكان دير الزور يخشون من عودة داعش الارهابي، حيث عاش بعض منهم تحت ظل حكم المسلحين".

وذكرت أن "زعماء القبائل والقادة العسكريين والمحللين العسكريين يعتقدون أن "داعش" يجند أعضاء جددا بين السكان المحليين الذين يعانون من الفقر، ويصبح أكثر جرأة على تنفيذ أعمال العنف من خلال استغلال عدم اليقين والتوتر الناجم عن الفصائل المتحاربة في الأراضي الحدودية المتأججة"، مبينة أنه "تم ابتزاز الشركات ومداهمة المتاجر، في حين اغتيل على ما يبدو العديد من القادة المحليين، من الشرطة وأعضاء البلدية".

وحسب الخبراء فإن ما لا يقل عن 1000 عضو متفرغ في "داعش" يعملون في شمال سوريا في الوقت الحالي.

ولا توجد معلومات مؤكدة عن أعداد عناصر "داعش"، على الرغم من أن مسؤول الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف أبلغ مجلس الأمن الدولي هذا الشهر أن هناك ما يصل إلى 10,000 عضو نشطين في العراق وسوريا يواصلون شن الهجمات "بمعدل ثابت".