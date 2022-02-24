الارشيف / اخبار العالم

الرئيس الروسي يحمل نظام كييف مسؤولية إراقة الدماء

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الروسي يحمل نظام كييف مسؤولية إراقة الدماء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مسؤولية إراقة الدماء في أوكرانيا ستقع بالكامل على ضمير النظام الحاكم في كييف.

 

وأضاف بوتين مخاطبا المواطنين الروس، وعناصر الجيش الأوكراني في خطاب حثهم فيه على عدم اتباع الأوامر الإجرامية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم: "مرة أخرى، أؤكد بشدة: كل مسؤولية عن إراقة الدماء المحتملة ستكون بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أراضي أوكرانيا".

 

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

 

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا