وزير أوكراني يؤكد أن الهجمات الإلكترونية مستمرة على بلاده بلا توقف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاتصالات الأوكراني ميخايلو فيودوروف إن بلاده تتعرض لهجمات إلكترونية مستمرة وبلا توقف.



وتعرضت مواقع إلكترونية حكومية ومواقع رسمية لعدد من البنوك في أوكرانيا لهجمات إلكترونية عرضتها للشلل ليلة بداية الغزو الروسي.

وذلك بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، التي ذكرت أن المواقع الإلكترونية لبنوك أوكرانية وعدد من الهيئات الحكومة الأوكرانية توقفت عن العمل بحسب تصريحات لوزير الاتصالات الأوكراني ميخايلو فيودوروف.

وبدأ الهجوم الإلكتروني على البنوك والمواقع الإلكترونية الحكومة في أوكرانيا مع فجر اليوم الخميس، وأوضح الموقع أن الوزير الأوكراني لم يوضح أسماء البنوك التي طالها الهجوم.

في حين كشف وزير الاتصالات الأوكراني عن أن كل من الموقع الرسمي لوزارة الشئون الخارجية الأوكرانية والموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الأوكرانية وأيضا الموقع الرسمي للبرلمان الروسي، كانوا جميعا من ضمن المواقع الإلكترونية التي تعرضت للهجمات.

وأوضح ميخايلو فيودوروف أن المسئولين الأوكرانيين حرصوا على إغلاق أي منصة إلكترونية تابعة لهم لتقليل الأضرار، وعدم التعرض لمثل هذه الهجمات.

وفجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.

وتلي ذلك، سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد ومن ثم دوت صافرات سيارات الإسعاف في أرجاء واسعة بالبلاد.

وفي كلمة متلفزة، أجاز بوتين عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وكانت أوكرانيا أغلقت الخميس مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه "غزوا كاملا".

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مواطنيه على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، قائلا: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".