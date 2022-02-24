عاجل.. أوكرانيا تطالب بدعم عسكري ومالي وإنساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن روسيا بدأت عملية "غزو شاملة لأوكرانيا"، وحث العالم على دعم بلاده وإيقاف موسكو.



وكتب على موقع تويتر :"لقد أطلق بوتين للتو غزوا شاملا لأوكرانيا. وتتعرض المدن الأوكرانية لضربات... أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. ويمكن للعالم ويتعين عليه أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وحث العالم على التحرك الفوري، وأضاف :"مستقبل أوروبا والعالم على المحك".

وقدم مجموعة من المطالب لدعم بلاده، منها "فرض عقوبات مدمرة على روسيا... وعزلها بالكامل"، كما طالب بتقديم دعم عسكري ومالي وإنساني لبلاده.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن عن تنفيذ "عملية عسكرية" في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، والذي يضم منطقي لوهانسك ودونيتسك.

وجاء ذلك في خطاب متلفز للرئيس الروسي، في نفس الوقت الذي كان مجلس الأمن الدولي يطلب منه التوقف، صباح يوم الخميس.

وحث بوتين الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال بشرق أوكرانيا على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.كما حذر أوكرانيا من تحميلها مسؤولية أي إراقة دماء، وقال إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا.

ومن جانبه ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما سماه "هجوما غير مبرر للقوات العسكرية الروسية". وشدد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة. "وسيحاسب العالم روسيا".

كما انتقد ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال: "لقد اختار الرئيس بوتين حرباً مع سبق الإصرار من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية".