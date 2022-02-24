شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: حربنا على فئة وصلت لحكم أوكرانيا بالقوة.. وكييف ترد: سننتصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده لا تقوم بعدوان على الشعب الأوكراني وإنما على الفئة العسكرية التي وصلت بالقوة للحكم في كييف؛ فيما علق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه بلاده ستنتصر.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بمبادرة من أوكرانيا “نحن لا نشن عدوانا على الشعب الأوكراني، ولكن ضد الفئة العسكرية التي استولت على السلطة في كييف”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن أن “المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها”.

إلى ذلك؛ علق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، صباح الخميس، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوكراني: “بدأ بوتن للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا، حيث تتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات”.

وأكد كوليبا حسبما نقلت “رويترز”: “هذه حرب عدوانية.. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر.. يمكن للعالم أن يوقف بوتن ويجب عليه ذلك، حان وقت العمل الآن”،