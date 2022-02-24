شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. بلدية كييف تحث المواطنين على البقاء بمنازلهم بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏دعت بلدية كييف المواطنين على البقاء في منازلهم بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية. يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزير الخارجية الأوكراني بأن روسيا شنت هجوما واسعا على بلاده. كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بوقوع دوي انفجارات في خاركيف الأوكرانية القريبة من الحدود الروسية، وكذلك سماع دوي انفجارات في ميناء مدينة أوديسا الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود. ونقلت وكالة “إنترفاكس”، بأن قوات روسية تقوم بإنزال في ماريوبول وأوديسا. Related Posts:

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