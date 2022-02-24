شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة انطلاق أول عملية عسكرية روسية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، اللحظات الأولى للعملية العسكرية الروسية في إقليم دونباس الأوكراني.

يأتي هذا بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، موجهًا قواته نحوعملية عسكرية خاصة في دونباس، حسب “رويترز”.

وأكد بوتن في كلمة متلفزة أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم، مخاطبًا الجيش الأوكراني بقوله: “آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا، لذلك قد تساعدون النازيين الجدد”.

وأفادت شبكة فوكس نيوز، أن القوات الروسية بدأت دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم، مؤكدة سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في كييف، بالإضافة إلى أصوات مماثلة لنيرن المدفعية في العاصمة الأوكرانية.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان، أنه سمع سلسلة من أصوات صاخبة بعيدة مماثلة لإطلاق نيران المدفعية، مع تأكيدات مسؤول بحلف الأطلسي، أن غزو روسيا لأوكرانيا في الغالب قد بدأ.