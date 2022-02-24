شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلون للناتو يستعدون لعقد محادثات أزمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ممثل لبريطانيا لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن ممثلين عن دول الحلف الثلاثين سيعقدون محادثات أزمة في بروكسل صباح اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تنطلق المحادثات في الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت جرينتش).

وأدان أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج بشدة "الهجوم الروسي المتهور وغير المبرر على أوكرانيا".

وقال، في بيان، :"مرة أخرى، ورغم تحذيراتنا المتكررة وجهودنا المتواصلة للانخراط في الدبلوماسية، اختارت روسيا طريق العدوان ضد دولة مستقلة وذات سيادة".

ووصف الهجوم الروسي بأنه "تهديد خطير للأمن الأورو-أطلسي".

وحذرت مصادر في الناتو من أن الهجوم الروسي لا يستهدف شرق أوكرانيا فقط.