شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأوكراني : روسيا بدأت حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن روسيا بدأت حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا، مفيدًا أن مدن مسالمة تتعرض للقصف وأن بلاده ستدافع عن نفسها وستنتصر. وفي السياق نفسه أعلن سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أن روسيا أعلنت الحرب على أوكرانيا وعلى مجلس الأمن الدولي وقفها. كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدن كييف و كراماتورسك و أوديسا و خاركوف و بيرديانسك، وكذلك في محيط مطار بوريسبيل. وأوضحت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على موقعها الإلكتروني إغلاق المجال الجوي للبلاد، مشيرة إلى وجود مخاطر أمنية عالية. و بوقت سابق من اليوم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، لافتًا النظر إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.