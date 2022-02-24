أسعار النفط تتخطى الـ 101 دولار

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 4.3% لتصل إلى 101 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، فيما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 4.46% لتصل إلى 96.21 دولار للبرميل.

