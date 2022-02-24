مؤقتاً.. فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد متحدث باسم فلاي دبي أن الناقلة علقت رحلاتها بين دبي وأوكرانيا مؤقتاً اليوم 24 فبراير.



وأوضح المتحدث: "تم تعليق رحلات فلاي دبي بين دبي وأوكرانيا مؤقتًا اليوم 24 فبراير. نتواصل مع المسافرين بخصوص خيارات اعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلنعن تنفيذ "عملية عسكرية" في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، والذي يضم منطقي لوهانسك ودونيتسك.

وجاء ذلك في خطاب متلفز للرئيس الروسي، في نفس الوقت الذي كان مجلس الأمن الدولي يطلب منه التوقف، صباح يوم الخميس.

وحث بوتين الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال بشرق أوكرانيا على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.كما حذر أوكرانيا من تحميلها مسؤولية أي إراقة دماء، وقال إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا.

ومن جانبه ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما سماه "هجوما غير مبرر للقوات العسكرية الروسية". وشدد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة. "وسيحاسب العالم روسيا".

كما انتقد ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال: "لقد اختار الرئيس بوتين حرباً مع سبق الإصرار من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية".