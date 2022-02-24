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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاهد مصورة للضربات الروسية لأوكرانيا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
دخلت الأزمة الأوكرانية منعطفا جديدا، اليوم الخميس، مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في منطقة دونباس.
وسجل عدد من المدن الأوكرانية عمليات استهداف بضربات سجل عدد من المتابعين على تويتر آثار تصاعد الدخان الناجمة عنها.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها لا تستهدف المدن الأوكرانية بضربات صاروخية أو مدفعية.
ولفت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي إلى أن دوي انفجارات سمع في مدن عديدة ببلاده.
وقال انفصاليون موالون لموسكو إنهم يوجهون ضربات ضد القوات الأوكرانية.
وشهدت مدينة خاركيف الأوكرانية أحد الانفجارات بعد تعرضها لهجوم روسي.
كما سجل مقطع مصور انفجارات ضخمة ضربت مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.