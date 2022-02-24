مشاهد مصورة للضربات الروسية لأوكرانيا (صورة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دخلت الأزمة الأوكرانية منعطفا جديدا، اليوم الخميس، مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في منطقة دونباس.



وسجل عدد من المدن الأوكرانية عمليات استهداف بضربات سجل عدد من المتابعين على تويتر آثار تصاعد الدخان الناجمة عنها.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها لا تستهدف المدن الأوكرانية بضربات صاروخية أو مدفعية.

ولفت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي إلى أن دوي انفجارات سمع في مدن عديدة ببلاده.

وقال انفصاليون موالون لموسكو إنهم يوجهون ضربات ضد القوات الأوكرانية.

وشهدت مدينة خاركيف الأوكرانية أحد الانفجارات بعد تعرضها لهجوم روسي.

كما سجل مقطع مصور انفجارات ضخمة ضربت مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.