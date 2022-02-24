" فلاديمير زيلنيسكي" يوجه نداء عاجلا لمواطنيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي، اليوم الخميس، فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة تزامنا مع عملية عسكرية روسية ضد بلاده.



وقال الرئيس الأوكراني إن روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا.

وأشار إلى أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووجه زيلينسكي نداء عاجلا للأوكرانيينن قائلا: "ابقوا في منازلكم قدر الإمكان".

وأضاف: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن.

وقالت كييف إن موسكو شنت هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، حيث تعرضت مراكز القيادة العسكرية في عدد من المدن بالصواريخ.

وأظهرت مشاهد من السماء للعاصمة الأوكرانية كييف خروج آلاف المواطنين من منازلهم وسط زحام شديد للشوارع.