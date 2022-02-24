قمة أوروبية طارئة اليوم الخميس لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقد قمة طارئة لأعضائه، اليوم الخميس، لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية.



يأتي ذلك فيما لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تتفاقم وسط حالة تأهب لجيشي البلدين، على الحدود، وانتقادات غربية وعقوبات على موسكو، يقابلها دعم صيني.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء، أنّ قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُعقد مساء الخميس في بروكسل لبحث الأزمة الروسية-الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال ميشال في بيان إنّ "الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما أنّها تنتهك النظام الأمني الأوروبي".

وتابع "من المهمّ أن نبقى موحّدين ومصمّمين وأن نحدّد معًا مقاربتنا وخطواتنا الجماعية"، مضيفا "ستُعقد القمة حضوريًا الخميس اعتبارًا من الساعة 20,00 (19,00 جرينتش)".

وفي شرق أوكرانيا، أعلنت كييف، الأربعاء، مقتل أحد جنودها في قصف بالمنطقة التي تشهد توترا بعد اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الموالين لها.

ولم تحدّد القوات المسلّحة الأوكرانية مكان الهجوم، واكتفت بالقول في بيان إن جنديًا "قُتل متأثرًا بجروحه" وآخر أُصيب بجروح جراء قصف في شرق البلاد.

وأمس، فرضت القوات الحدودية الأوكرانية قيودا جديدة في ظل تزايد المخاوف من إمكانية أن يكون هناك غزو روسي وشيك.

وتشمل القيود حظر على الاقتراب من الحدود في الليل، وفقا لما أعلنته القوات، الأربعاء.

وكانت أوكرانيا أصدرت، الأربعاء، أمرا بتعبئة جنود الاحتياط ودعت مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن.